مصرع 5 أشخاص وفقدان 25 آخرين في حادث انهيار منجم بولاية البحر الأحمر السودانية

الخرطوم-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما لايزال 25 آخرون في عداد المفقودين في حادث انهيار منجم بولاية البحر الأحمر السودانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شبكة أطباء السودان قولها في بيان على منصة إكس: “إن انهياراً وقع بعد ظهر أمس في منجم “كليتي” بمنطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، ما تسبب بسقوط عدد من الضحايا من عمال التعدين”.

ووفق المعلومات الأولية فقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 5 جثث إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج، ولا تزال الجهود جارية لإنقاذ أكثر من 25 شخصاً عالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة، وسط نقص واضح في الإمكانيات وآليات الإنقاذ والإسعاف.

وناشدت شبكة الأطباء السلطات المختصة وحكومة ولاية البحر الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ من تبقى من العالقين داخل المنجم وتسريع عمليات انتشال القتلى، وتوفير الدعم الكامل لفرق الإنقاذ من آليات وكوادر، بما يسهم في الحد من تفاقم الخسائر البشرية.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أربعة أشهر، حيث سبقتها حادثة انهيار منجم فكرون بمنطقة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، بحسب شبكة الأطباء.