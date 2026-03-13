أستراليا تلجأ إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية لأول مرة منذ 2022

كانبرا-سانا

أعلنت أستراليا اليوم الجمعة، عزمها سحب بعض من احتياطات الوقود الاستراتيجية الخاصة بها لأول مرة منذ عام 2022، وذلك مع تفاقم حدة التصعيدات في الشرق الأوسط وعرقلة سلاسل الإمداد.

ونقل موقع “برسبان تايمز” عن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين قوله: إن”عمليات السحب تشمل ما يعادل 6 أيام من استهلاك البنزين، و5 أيام من استهلاك الديزل، لمنح الموردين مرونة أكبر في إدارة إمدادات الوقود”، مشيراً إلى أن الوقود لن يصل إلى السوق فوراً، نظراً لتعقيد سلاسل التوريد.

ومع تصاعد وتيرة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، لجأت بعض الدول إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس سحب 172 مليون برميل في محاولة لكبح ارتفاع أسعار.

واتخذت اليابان خطوة مماثلة مع سحبها كميات تعادل احتياطياتها الخاصة لمدة 15 يوماً، في حين أكدت ألمانيا استعدادها لاتخاذ إجراءات مماثلة إذا دعت الحاجة.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.

