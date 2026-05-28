مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية في صور وصيدا جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل خمسة أشخاص، وجرح 5 آخرون اليوم الخميس، جراء غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على شقة في مبنى سكني بمنطقة القياعة في صيدا فجر اليوم، ما أدى لمقتل 3 أشخاص تم انتشالهم منذ قليل من تحت الأنقاض، وإصابة 5 آخرين.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية، عند طريق المساكن الشعبية قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخصين.

إلى ذلك واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت بلدة زبقين بثلاث غارات والرمادية والمنصوري بقضاء صور.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي غارات عنيفة استهدفت حي المسلخ والقلعة في بلدة حاروف وحي البيدر وبلدة دير الزهراني وجبشيت، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل.

يشار إلى أن ستة أشخاص، بينهم أطفال قتلوا في وقت سابق اليوم، جراء غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون في منطقة النبي ساري بقضاء صيدا جنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس الأربعاء، مقتل جنديين لبنانيين، إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب البلاد، وذلك بالتوازي مع شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق طالت مدناً وبلدات في جنوب لبنان وشرقه، مع توجيه إنذارات لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني لإجبارهم على إخلاء منازلهم.