المفوضية السامية لحقوق الإنسان: حجم الدمار في لبنان مروع

جنيف-سانا

وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، حجم الدمار الذي لحق بلبنان على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ2 من آذار الماضي “بالمروع”.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس قوله: “إن المفوضية أدانت الهجمات الإسرائيلية بشدة، معتبرةً أن المجازر والدمار في لبنان “مروعة”، وشدد على أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف لورانس: “ما دام الشعب اللبناني يعيش في ظل هجوم مستمر، ومُهجّراً قسراً، ويعاني من الخوف من هجمات إضافية، فإن جهود إحلال السلام في المنطقة ستظل غير مكتملة”.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في وقت سابق اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت بكارثة إنسانية في البلاد.