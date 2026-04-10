أربعة قتلى وجريحان في غارات إسرائيلية على النبطية وصور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة اشخاص وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة، جراء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة على بلدات ومناطق الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة السماعية ديرقانون- راس العين في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيلين اثنين.

كما أغار طيران الاحتلال على بلدة حناويه ودير انطار في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

وفي قضاء النبطية قُتل شخص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجته في بلدة الشرقية.

فيما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل وبلدة عيتا الشعب، وتعرضت بلدتا جويا والمجادل في صيدا لغارتين، واستهدف قصف مدفعي كثيف بلدة دبين في قضاء مرجعيون وتعرضت ساحة البلدة لغارة جوية عنيفة.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة أعن مساء أمس الخميس عن سقوط 303 قتلى و1150 جريحاً في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من آذار الماضي حتى أمس إلى 1888 قتيلاً و6092 جريحاً.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك