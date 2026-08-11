مناورة بحرية ثلاثية في أندونيسيا‎ ‎

جاكرتا-سانا
بدأت إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة اليوم الثلاثاء، مناورة أمنية بحرية مشتركة تستمر ثلاثة أيام في المياه المحيطة بجزر رياو الإندونيسية، بهدف تعزيز التعاون والأمن والسلامة البحرية بين الدول الثلاث.
وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، تشارك في المناورة وكالة الأمن البحري الإندونيسية، ووكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية، وخفر السواحل السنغافوري، وذلك في إطار مبادرة التعاون الثلاثي “INSIMA”.
وتتضمن التدريبات عمليات تفتيش ومصادرة مشتركة بقيادة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن البحري.
وقال نائب الأدميرال إيرفانسياه، قائد وكالة الأمن البحري الإندونيسية: إن المناورة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المياه المشتركة، بما فيها مضائق ملقا وسنغافورة وبحر ناتونا.
وتُعد مضائق ملقا وسنغافورة وبحر ناتونا شبكة ملاحية وجيوسياسية حيوية في جنوب شرق آسيا، تربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، وتتحكم فيها دول إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتأمين ربع تجارة العالم وإمدادات الطاقة العالمية.