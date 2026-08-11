مناورة بحرية ثلاثية في أندونيسيا‎ ‎

جاكرتا-سانا‏

بدأت إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة اليوم الثلاثاء، مناورة أمنية بحرية ‏مشتركة تستمر ثلاثة أيام في المياه المحيطة بجزر رياو الإندونيسية، بهدف ‏تعزيز التعاون والأمن والسلامة البحرية بين الدول الثلاث‎.‎

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، تشارك في المناورة وكالة الأمن البحري ‏الإندونيسية، ووكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية، وخفر السواحل ‏السنغافوري، وذلك في إطار مبادرة التعاون الثلاثي ‎ “INSIMA”‎.

وتتضمن التدريبات عمليات تفتيش ومصادرة مشتركة بقيادة مكتب الأمم ‏المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات ‏وأفضل الممارسات في مجال الأمن البحري‎.‎

وقال نائب الأدميرال إيرفانسياه، قائد وكالة الأمن البحري الإندونيسية: إن ‏المناورة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المياه المشتركة، بما فيها ‏مضائق ملقا وسنغافورة وبحر ناتونا‎.‎

وتُعد مضائق ملقا وسنغافورة وبحر ناتونا شبكة ملاحية وجيوسياسية حيوية ‏في جنوب شرق آسيا، تربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ وبحر الصين ‏الجنوبي، وتتحكم فيها دول إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتأمين ربع تجارة ‏العالم وإمدادات الطاقة العالمية‎.‎