وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الجانبين ناقشا تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت البحرين ودول مجلس التعاون، وما أسفر عنها من خسائر بشرية ومادية، حيث جدد الوزيران التأكيد على وحدة الأمن القومي العربي وضرورة صونه تجاه التحديات الراهنة.

كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وآفاق التنسيق المشترك لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في الخليج.

واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري تضامن بلاده مع البحرين ودول مجلس التعاون، ودعم القاهرة لكافة الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها البحرين، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ 28 من شباط الماضي ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.