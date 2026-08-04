ارتفاع عدد القتلى جراء زلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 6000 ‏شخص

كراكاس-سانا
ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى أكثر من ستة آلاف شخص وفق ما أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا.
ونقلت وكالة رويترز عن رودريغيز قوله أمس الاثنين: لا يزال يجري تقديم الرعاية الطبية لما يقرب من 61 ألف شخص في المستشفيات بعد الزلزالين.
وأشار إلى أنه تمت إزالة 16.5 بالمئة من الحطام الناجم عن الزلزالين.
وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر فنزويلا بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.