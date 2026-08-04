ارتفاع عدد القتلى جراء زلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 6000 ‏شخص

ارتفاع عدد القتلى جراء زلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 6000 ‏شخص ارتفاع عدد القتلى جراء زلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 6000 ‏شخص

كراكاس-سانا‏

ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا ‏في حزيران الماضي إلى أكثر من ستة آلاف شخص وفق ما أعلن ‏خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن رودريغيز قوله أمس الاثنين: لا يزال ‏يجري تقديم الرعاية الطبية لما يقرب من 61 ألف شخص في ‏المستشفيات بعد الزلزالين‎.‎

وأشار إلى أنه تمت إزالة 16.5 بالمئة من الحطام الناجم عن ‏الزلزالين‎.‎

وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‌‏ريختر فنزويلا بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من ‌‏حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا ‏الساحلية ‏الواقعة شمال العاصمة كراكاس‎.‎

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