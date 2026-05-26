هيئة الإحصاء السعودية: عدد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ أكثر من 1.7 مليون حاج

الرياض-سانا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، في إحصاءات رسمية صدرت من مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ 1,546,655 حاجاً وحاجة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجاً وحاجة.

وفيما يتعلق بطرق قدوم حجاج الخارج، أفادت الهيئة بأن 1,485,729 حاجاً وصلوا عبر المنافذ الجوية، بينما قدم 54,429 حاجاً عبر المنافذ البرية، في حين وصل 6,497 حاجّاً عبر المنافذ البحرية.

وكان ضيوف الرحمن أدوا اليوم الثلاثاء الركن الأعظم في الحج، من خلال الوقوف على صعيد جبل عرفات الطاهر، ثم ينفرون عند مغيب الشمس من عرفات إلى مزدلفة التي يبيتون فيها هذه الليلة قبيل يوم النحر ورمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى.

