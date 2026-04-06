أردوغان: إسرائيل تقتات على الصراع واستغلال التوترات

أنقرة/-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين أن إسرائيل تقتات على الصراع عبر إبقاء المسجد الأقصى مغلقاً وفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين واستغلال التوترات في لبنان وسوريا.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن الرئيس أردوغان قوله في خطاب عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: إن” الحرب التي بدأت في 28 شباط لا تزال تحصد الأرواح رغم الجهود الدبلوماسية فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية تقويض كل محاولة تهدف إلى إنهائها”.

وأشار أردوغان إلى أن” إغلاق مضيق هرمز لا يضرب قطاعاً واحداً فحسب بل يهز الاقتصاد العالمي بعمق في جميع المجالات”.

ئولفت أردوغان إلى أن بلاده لا تعاني من أي مشاكل تتعلق بأمن إمدادات الطاقة والتوريد والتخزين، موضحاً أنه ليس لدى تركيا نقص في مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة وبفضل التدابير المتخذة لن تواجه أي مشاكل على صعيد أمن الإمدادات الغذائية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر الأسبوع الماضي من أن استمرار الأعمال العسكرية بالمنطقة، مؤكداً أن ثمن الحرب لا تدفعه أطراف الصراع فقط بل البشرية جمعاء.