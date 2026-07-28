تسرب الفوسفور الأبيض في قاعدة جوية أمريكية بكوريا الجنوبية

VxRP8bwE 11 19 تسرب الفوسفور الأبيض في قاعدة جوية أمريكية بكوريا الجنوبية
طائرات أميركية في قاعدة بكوريا الجنوبية-أرشيفية

سيئول-سانا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن وقوع تسرب لمادة الفوسفور الأبيض داخل قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في بيونغتايك، بمقاطعة غيونجي.

ونقل موقع صحيفة “ذا كوريا هيرالد” عن مسؤولي الإطفاء والشرطة قولهم: إنه “تم الإبلاغ عن حدوث تسرب كيميائي من مخزن ذخيرة في قاعدة أوسان الجوية، والمعروفة أيضًا باسم K-55، في سيوتان-ميون، بيونغتايك، وسارع رجال الإطفاء إلى المكان، فيما نشرت السلطات أفراداً ومركبات لتطويق المنطقة وفرض إجراءات السلامة”.

وأرسلت حكومة مدينة بيونغتايك تنبيهاً طارئاً تنصح فيه السكان في المناطق المحيطة بالانتقال إلى مكان آمن، وتجنب تعريض الجلد للماء، في حين تعتزم سلطات الإطفاء والشرطة والجيش التحقيق في السبب الدقيق للتسرب بمجرد التأكد من أن المنطقة آمنة.

يذكر أن الفوسفور الأبيض ينتج دخاناً أبيض كثيفاً عند تعرضه للأكسجين، ويستخدمه الجيش لإنشاء ستائر دخانية، وتعرف هذه المادة بأنها شديدة التفاعل، ويمكن أن تشتعل تلقائياً في الهواء، وقد تسبب ملامستها للجلد حروقًا بالغة، بينما قد يكون استنشاق كميات كبيرة من أبخرتها قاتلاً.

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