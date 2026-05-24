إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وبيت لحم

أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفل اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وجنوب بيت لحم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه قارب في بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين.



كما أصيب طفل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم حسب ما ذكرت مصادر أمنية.



وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا أمس السبت، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏بلدتي بيت فجار جنوب بيت لحم وبيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.‏



وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 72,783 قتيلاً و172,779 ‏جريحاً.‏