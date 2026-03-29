الملك الأردني والرئيس الأوكراني يدينان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

عمان-سانا

أدان الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول عربية بينها الأردن.

وذكر موقع الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله شدد خلال لقائه زيلينسكي على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية، محذراً من خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

بدوره أدان الرئيس الأوكراني الهجمات على الأردن ودول أخرى بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الأردن، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.