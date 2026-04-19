الإمارات وألمانيا تبحثان تداعيات التوترات الأمنية وتهديدات الملاحة في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش، اليوم الأحد، مع عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ الألماني ألكسندر رضوان، تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد غباش، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول، وفق وكالة “وام”، أن الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات لا يمكن تبريرها بأي شكل، مشدداً على التزام بلاده الثابت بمبادئ احترام سيادة الدول، وعدم الانخراط في النزاعات.

واستعرض غباش حجم التهديدات التي واجهتها الإمارات، موضحاً أن السلوك الإيراني في المنطقة القائم على التدخل في شؤون الدول يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الإقليمي، محذراً في الوقت نفسه من خطورة إغلاق مضيق هرمز لما يحمله من تداعيات على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد وأمن الملاحة الدولية.

من جانبه، أعرب رضوان عن تضامن بلاده مع الإمارات، مؤكداً دعمها في مواجهة التحديات الراهنة، ومشيداً بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان أمن وسلامة سكانها.

وانطلقت الأربعاء الماضي في إسطنبول أعمال الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار: “غرس الأمل، وإرساء السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة”، في أول مشاركة لسوريا بعد انقطاع دام سنوات.