ترامب: ما يحدث في إيران يمكن اعتباره تغييراً للنظام

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إن ما يحدث في إيران يمكن وصفه بأنه تغيير للنظام.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، أن الأشخاص الذين يشاركون في المفاوضات المحتملة مع إيران يمثلون تغييراً بحد ذاته، مضيفاً: “أعتبر هذا تغييراً للنظام، لأنني أتحدث الآن إلى أشخاص جدد”، واصفاً المحادثات معهم بأنها “مثمرة”.

وفي تصريح آخر لشبكة “فوكس بيزنس”، أكد ترامب أن إيران “ترغب بشدة” في التوصل إلى اتفاق، مرجحاً إمكانية تحقيق ذلك خلال “خمسة أيام أو أقل”.

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية: إن أحدث جولة من المحادثات بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونظيريهما الإيرانيين جرت مساء أمس الأحد.

وكان ترامب ذكر في منشور على منصة “تروث سوشيال” في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات وصفها بأنها “جيدة ومثمرة”، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.