مصرع امرأة ورضيعة جراء انقلاب قارب في ميناء نيويورك

نيويورك-سانا



لقيت امرأة ورضيعة مصرعهما اليوم الأحد، إثر انقلاب قارب في ميناء نيويورك قرب جزيرة ليبرتي، في حين تم إنقاذ 12 شخصاً كانوا على متن القارب.



ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن خفر السواحل الأمريكي قوله في بيان اليوم: إن قارباً انقلب قرب جزيرة ليبرتي التي يقع فيها تمثال الحرية، مشيراً إلى أن غواصي الشرطة عثروا على جثة امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً ورضيعة عمرها خمسة أشهر في المياه، ونُقلتا إلى إحدى المستشفيات، بينما وصفت حالة الأشخاص الذين تم إنقاذهم بالمستقرة.



وأشار البيان إلى أن الشرطة وجهت 13 تهمة إلى مشغل القارب، البالغ من العمر 46 عاماً، تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.



وكان شخص لقي مصرعه، وفُقد 3 آخرون، منتصف تموز الماضي، إثر انقلاب قارب سياحي في خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من جزيرة الكاتراز.