الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتضاعف معاناتهم

photo 2025 11 25 13 28 22 1 الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتضاعف معاناتهم
القدس المحتلة-سانا

فاقم منخفض جوي ضرب قطاع غزة خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس، معاناة آلاف العائلات النازحة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في غرق وتدمير مئات الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية، وفق وسائل إعلام فلسطينية، باستمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم، المترافق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من قسوة الظروف التي يعيشها النازحون.

وأدت الأحوال الجوية إلى تسرب المياه داخل الخيام القماشية والبلاستيكية التي تفتقر لأدنى مقومات الحماية، الأمر الذي أجبر العائلات على قضاء الليل في محاولة تصريف المياه، وإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتها.

ويواجه النازحون، ولا سيما الأطفال وكبار السن، أوضاعاً صحية وبيئية صعبة، نتيجة البرد القارس، وتراكم المياه والوحل، في ظل نقص حاد بوسائل التدفئة والملابس الشتوية والمستلزمات الأساسية.

من جهته، حذر الدفاع المدني الفلسطيني من خطورة استمرار المنخفض، داعياً إلى تدخل عاجل لتأمين خيام مقاومة للمياه والرياح، وتوفير مستلزمات الإيواء الضرورية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويأتي هذا المنخفض في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة، ونقص كبير في البنى التحتية ومستلزمات الإغاثة، وتتكرر معاناة النازحين مع كل منخفض جوي بسبب هشاشة مراكز الإيواء المؤقتة وضعف الإمكانات المتاحة.

