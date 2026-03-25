مقتل أربعة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن أربعة فلسطينيين قتلوا في قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط مقبرة السوارحة شمال قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول 2025، إلى 687 قتيلاً و1.849 إصابة.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 72.263 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين 171.948 شخصاً.

