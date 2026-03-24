وزير الطاقة التركي ينفي انقطاع تدفق الغاز من إيران

أنقرة-سانا

نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، صحة الأنباء التي تحدثت عن انقطاع تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا، مؤكداً استمرار الإمدادات بشكل طبيعي.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيرقدار قوله في معرض رده اليوم الثلاثاء على أسئلة الصحفيين، عقب اجتماع للحكومة التركية: إن “تدفق الغاز من إيران لا يزال مستمراً”، مشيراً إلى عدم وجود أي مشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي بالبلاد.

وأكد بيرقدار رداً على ما تداولته بعض التقارير الإخبارية عن قطع إيران تدفق الغاز إلى تركيا، إن تدفق الغاز من إيران مستمر، كما أن منشآت التخزين لدى تركيا ممتلئة بنسبة 71 بالمئة في الوقت الحالي.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه، أديا إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.