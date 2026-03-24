الكويت تعترض وتدمر 13 صاروخاً و10 مسيّرات معادية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنّ منظومات دفاعاتها الجوية اعترضت 13 صاروخاً ودمرتها، كما رصدت 13 طائرة مسيّرة معادية دُمر 10 منها، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدّث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان على منصة “إكس”: إنّ القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة حتى الآن 17 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى التعامل مع 13 صاروخاً وتدميرها، ونتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا في عدد من المناطق أسفرت عن أضرار مادية محدودة، وخروج بعض الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما سقطت 4 صواريخ خارج منطقة التهديد.

وأضاف: إنه جرى رصد 13 طائرة مسيّرة معادية، دُمر 10 منها، فيما سقطت 3 خارج منطقة التهديد، دون أن تشكّل أي خطر.

وتشنّ إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة؛ من بينها الكويت، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية الإيرانية.