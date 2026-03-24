وزارة الدفاع الكويتية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي دون أي أضرار

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تصدي منظومة دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان على منصة “إكس” مساء الإثنين، أن القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال 24 ساعة الماضية صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من تدميره، ولم ينتج عن ذلك أي خطر بشري أو أضرار مادية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.