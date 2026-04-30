اليونسكو تعيد فتح مكتبها في ليبيا بعد 10 سنوات من الإغلاق

FFW32OLWDVJERP3QAAYNMHYJHY اليونسكو تعيد فتح مكتبها في ليبيا بعد 10 سنوات من الإغلاق

طرابلس-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” اليوم الخميس، إعادة افتتاح مكتبها في العاصمة الليبية طرابلس بعد 10 سنوات من الإغلاق.

ونقلت وكالة رويترز عن المدير الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية شرف أحميمد قوله: إن إعادة افتتاح مكتب المنظمة في ليبيا هو بمنزلة إعلان عن تعاون جديد من أجل الاستجابة في ‌عدة مجالات من أبرزها الآثار والتراث والصناعات الإبداعية.

وأضاف أحميمد: إن هذا الافتتاح لا يمثل عودة مادية فحسب بل يعكس التزاماً أقوى وشراكة أقرب وتفاعلاً أكثر، واستجابة لأولويات ليبيا.

كما أعلن المدير الإقليمي لليونسكو عن قرب توقيع ⁠مشروع جديد مع الهيئة الليبية للبحث العلمي بهدف تعزيز معدات مختبرات بحوث التقنية الحيوية، ودعم برامج التدريب طويلة الأمد للدراسات العليا، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن إعادة افتتاح مكتب اليونسكو في طرابلس “خطوة مهمة” تعكس عودة ليبيا إلى “مسارها الطبيعي وتعزز حضورها في محيطها الدولي”.

وأضاف الدبيبة: إن افتتاح هذا المكتب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن ليبيا تستعيد مكانتها وتؤكد جاهزيتها للشراكة والتعاون والانفتاح على العالم.

وتزخر ليبيا بالعديد من المواقع الأثرية، ولديها خمسة مواقع مسجلة لدى اليونسكو على قائمة التراث العالمي.

