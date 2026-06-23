الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة والتقنيات ‏المتقدمة

أبوظبي-سانا
بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الإثنين، تناول لقاء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتي شريف العلماء مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري جونغ كوان كيم في مقر الوزارة بأبوظبي مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة.
كما ناقش الجانبان، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين بلديهما، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي لهما.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اتفقتا في كانون الأول الماضي على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وتطوير بنيتها التحتية.