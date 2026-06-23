الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة والتقنيات ‏المتقدمة

أبوظبي-سانا‏

بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات ‏الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.‏

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الإثنين، تناول لقاء وكيل وزارة ‏الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتي شريف العلماء مع وزير التجارة ‏والصناعة والموارد الكوري جونغ كوان كيم في مقر الوزارة بأبوظبي مستقبل أمن الطاقة ‏العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات ‏المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير ‏والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة.‏

كما ناقش الجانبان، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة ‏في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز ‏استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية ‏المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية ‏المستقبلية.‏

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن ‏إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين بلديهما، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز ‏الازدهار الاقتصادي لهما.‏

وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اتفقتا في كانون الأول الماضي على ‏وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وتطوير بنيتها التحتية.‏