إعلان الحداد العام في قطر لمدة 4 أيام إثر وفاة أمير البلاد السابق

الدوحة-سانا

أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في ‏كل أنحاء ‏الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن الديوان الأميري أن ‏الحداد العام ‏يبدأ من اليوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، ‏وأنه سيتم تعطيل العمل ‏في الوزارات والأجهزة الحكومية ‏الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ‏اعتباراً من يوم غد ‏الإثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد ‏المقبل.‏

وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الاحد أمير البلاد ‏السابق ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز 74 عاماً.‏