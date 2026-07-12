إعلان الحداد العام في قطر لمدة 4 أيام إثر وفاة أمير البلاد السابق

photo 2026 07 12 11 16 08 إعلان الحداد العام في قطر لمدة 4 أيام إثر وفاة أمير البلاد السابق

الدوحة-سانا

أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في ‏كل أنحاء ‏الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن الديوان الأميري أن ‏الحداد العام ‏يبدأ من اليوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، ‏وأنه سيتم تعطيل العمل ‏في الوزارات والأجهزة الحكومية ‏الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ‏اعتباراً من يوم غد ‏الإثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد ‏المقبل.‏

وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الاحد أمير البلاد ‏السابق ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز 74 عاماً.‏

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