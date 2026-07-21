“أدنوك” الإماراتية تستثمر 6.2 مليارات دولار لتطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف

أبوظبي-سانا



أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف في أبوظبي، باستثمارات تبلغ 22.6 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، بالتعاون مع شركائها “توتال للطاقات” و”إيني” وشركة النفط الوطنية الصينية.





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الثلاثاء عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، سلطان أحمد الجابر، قوله: إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتسريع نمو قطاع الغاز، والاستفادة من الموارد الغازية في الإمارات، في ظل تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.



وأضاف الجابر أن المشروع يعزز مكانة الإمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.



ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، بما يعادل نحو 10 بالمئة من الاستهلاك اليومي المحلي للغاز، على أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2030.



ويتضمن المشروع حفر 14 بئراً، إلى جانب تنفيذ خدمات متكاملة بواسطة شركة “أدنوك للحفر” على مدى 18 شهراً باستخدام ثلاث منصات قائمة.



وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” أعلنت في 6 تموز الجاري، إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبو ظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي “أدنوك للغاز” و”XRG” مع إمكانيات التداول لشركة “أدنوك التجارية” ضمن منصة تجارية متكاملة.