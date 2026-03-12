رئيسا الإمارات والأرجنتين يبحثان هاتفياً آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها

أبوظبي-سانا

أدان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بشدة خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول في المنطقة، مؤكداً تضامن الأرجنتين مع الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ عن سيادتها وأمنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيس الأرجنتيني أدان خلال الاتصال أيضاً الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة للإمارات في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه عبر الرئيس الإماراتي عن شكره وتقديره لموقف الأرجنتين الداعم للإمارات.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، المستجدات في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية خطيرة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها الإمارات لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.