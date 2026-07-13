ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر للمرة الثالثة عشرة منذ إغلاق مضيق هرمز



سيئول-سانا



أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أن ناقلة نفط ‏خام جديدة عبرت البحر الأحمر وهي في طريقها إلى البلاد، ليرتفع عدد ‏السفن العابرة للبحر إلى 13 سفينة‎.‎



وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أنها تابعت رحلة الناقلة على مدار الساعة، وقدمت لها معلومات ملاحية محدثة، كما فعّلت قناة اتصال مباشرة بين الوزارة وشركة الشحن وطاقم السفينة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الطاقم طوال فترة عبورها البحر الأحمر.



وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم أمن الملاحة وضمان استقرار إمدادات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية.



وتُعد هذه المرة الـ 13 التي تعبر فيها ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر منذ ‏إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي، وقد حملت الناقلة النفط الخام ‏في ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية‎.‎



وعلى الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق ‏هرمز، إلا أن الحكومة الكورية ترى أن استخدام البحر الأحمر كمسار لشحن ‏النفط الخام من الشرق الأوسط يعد أمراً واقعياً في الوقت الحالي‎.‎

