مصرع خمسة أشخاص نتيجة الرياح العاتية في البرازيل

ريو دي جانيرو-سانا

أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الخميس مصرع خمسة أشخاص جراء الرياح العاتية التي ضربت ولايتي ريودي جانيرو و ساو باولو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء والإنقاذ قوله في بيان: إنّ شخصين لقيا حتفهما إثر انهيار جدار في ريو دي جانيرو، بينما فُقد أثر صياد في بلدة تاريتوبا الساحلية.

وفي ساو باولو أفادت السلطات المحلية بأن رياحا بلغت سرعتها 111 كم في الساعة تسببت بأضرار كبيرة في مدينة سانتوس ولقي شخص مشرد حتفه جراء سقوط شجرة، فيما قتل شخصا آخران في هذه الولاية، بينهما صياد غرق قاربه.

وفوجئ سكان ريو دي جانيرو بهبوب رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة قبيل ذروة الازدحام المروري ما أدى إلى اقتلاع عشرات الأشجار، وتقطّعت السبل بآلاف الأشخاص إثر توقف خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في المدينة عن العمل تماما، كما تأثرت العمليات في العديد من المطارات الرئيسية في ريو دي جانيرو وساو باولو.