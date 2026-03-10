البحرية الباكستانية تواكب السفن التجارية لضمان تدفق إمدادات الطاقة

إسلام آباد-سانا

أطلقت البحرية الباكستانية عملية لمواجهة التهديدات المتعددة الأبعاد التي تواجه الملاحة والتجارة البحرية، في ظل المخاوف بشأن إمدادات الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: “إن سفن البحرية تواكب السفن التجارية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة الوطنية وأمن خطوط الملاحة البحرية”.

وأضاف البيان: “السفن على أهبة الاستعداد التام للاستجابة للتحديات الأمنية البحرية المستجدة”، من دون الخوض في التفاصيل.

وأكد الجيش الباكستاني على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن خطوط الملاحة البحرية، نظراً إلى أن 90 بالمئة من تجارة باكستان تتم عبر البحر.

وتعتمد باكستان التي تشترك في حدود مع إيران في جنوب غرب البلاد، على النفط والغاز من الخليج العربي، وقد رفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بنحو 20 بالمئة يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى ازدحام شديد في محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.

في حين كشف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن حزمة من إجراءات التقشف لترشيد استهلاك الوقود، بما يشمل إغلاق المكاتب الحكومية ليوم واحد أسبوعياً، وإلزام 50 بالمئة من الموظفين بالعمل عن بُعد، كما أُمرت المدارس بالإغلاق لمدة أسبوعين.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ 28 من شباط الماضي، هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء على دول عربية وإقليمية في المنطقة.