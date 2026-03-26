البحرين تعلن اعتراض وتدمير 154 صاروخاً و350 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القوات البحرينية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 154 صاروخاً، و350 طائرة مسيرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن “استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية، والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدةً أن “هذه الهجمات الآثمة تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين”.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك