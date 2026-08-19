الصين تدعو إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول ‏

بكين-سانا‏

دعت الصين اليوم الأربعاء إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، مؤكدة ‏معارضتها بشدة للانحياز إلى طرف أو مواجهة الأطراف في قضايا الذكاء ‏الاصطناعي.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي نقله ‏موقع الوزارة إن” لكل دولة الحق في اختيار شركائها بناءً على ظروفها الوطنية ‏واحتياجاتها التنموية”.‏

وأضاف أن الصين تأمل في أن تتخلى جميع الأطراف عن “التفكير الصفري”، وأن ‏تحافظ على الوحدة، واحترام السيادة الرقمية لجميع الدول، والعمل لبناء نظام حوكمة ‏عالمي عادل ومعقول للذكاء الاصطناعي، بما يجعله قوة دافعة مهمة لتعزيز ‏الازدهار وحماية الأمن المشترك.‏

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وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال رسالة إلى الدول الموقعة على البيان ‏المشترك بشأن الشراكة من أجل فرص الذكاء الاصطناعي، تطالبها فيها بعدم ‏الانضمام في آن واحد إلى مبادرات أمريكية وآليات أخرى تتعارض معها.‏