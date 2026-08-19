الصين تدعو إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول ‏

بكين-سانا
دعت الصين اليوم الأربعاء إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، مؤكدة معارضتها بشدة للانحياز إلى طرف أو مواجهة الأطراف في قضايا الذكاء الاصطناعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي نقله موقع الوزارة إن” لكل دولة الحق في اختيار شركائها بناءً على ظروفها الوطنية واحتياجاتها التنموية”.
وأضاف أن الصين تأمل في أن تتخلى جميع الأطراف عن “التفكير الصفري”، وأن تحافظ على الوحدة، واحترام السيادة الرقمية لجميع الدول، والعمل لبناء نظام حوكمة عالمي عادل ومعقول للذكاء الاصطناعي، بما يجعله قوة دافعة مهمة لتعزيز الازدهار وحماية الأمن المشترك.
وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال رسالة إلى الدول الموقعة على البيان المشترك بشأن الشراكة من أجل فرص الذكاء الاصطناعي، تطالبها فيها بعدم الانضمام في آن واحد إلى مبادرات أمريكية وآليات أخرى تتعارض معها.