أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن أمير البلاد شدد خلال الاتصال على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنهائها، وأكد أن بلاده لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

ومنذ صباح السبت الماضي، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بينما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.