هجوم مسلح يستهدف موكباً للجيش المالي شمال البلاد

الجيش المالي هجوم مسلح يستهدف موكباً للجيش المالي شمال البلاد

باماكو-سانا

تعرض موكب للجيش المالي لهجوم نفذه مسلحون في شمال البلاد، أثناء مغادرته مدينة النفيس الاستراتيجية متجهاً إلى مدينة غاو، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس اليوم السبت: إن الموكب الذي كان يضم نحو خمسين مركبة، تعرض لكمين في منطقة تابانكورت، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وأكد مصدر من جبهة تحرير أزواد مسؤولية الجبهة عن الهجوم، موضحاً أن مقاتليها استهدفوا الموكب الواقع بين تابانكورت وتانغارا، وأن الجيش تخلى عن عدد من المعدات، بينها شاحنات.

وأفاد مصدر أمني بأن الجيش المالي تكبد خسائر كبيرة جراء الهجوم، دون تقديم حصيلة نهائية.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من معارك عنيفة للسيطرة على مدينة النفيس، حيث أعلن الجيش المالي في وقت سابق مقتل نحو 30 جندياً وإصابة 60 آخرين خلال الاشتباكات الأخيرة.

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