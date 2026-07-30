مصرع أربعة مهاجرين أثناء محاولة عبور المانش

باريس-سانا

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم اليوم الخميس، خلال محاولات عبور غير نظامية لقناة المانش من شمال فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات قولها: إن رجلاً لقي مصرعه بعد غرق قارب من نوع “تاكسي بوت” قبالة سواحل هاردلو، فيما عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين آخرين قرب مدينة دونكيرك شمال فرنسا.

وتكثف فرنسا وبريطانيا جهودهما المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية عبر القناة، بموجب اتفاق ثنائي يمتد ثلاث سنوات، وقع في نيسان الماضي.

وبحسب السلطات الفرنسية، ارتفع عدد ضحايا محاولات عبور المانش إلى تسعة أشخاص على الأقل منذ بداية العام الجاري، بعد أن سجلت 29 وفاة خلال العام الماضي نتيجة حوادث غرق.