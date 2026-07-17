ترامب يتهم الصين باختراق بيانات انتخابية أمريكية 2020

واشنطن-سانا



اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بتنفيذ ما وصفه بـ”أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ”، معلناً عزمه رفع السرية عن وثائق قال: إنها تكشف “نقاط ضعف صادمة” في نظام الانتخابات الأمريكي.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب قوله، في خطاب متلفز: “إن الصين تمكنت من الاطلاع على بيانات نحو 20 مليون ناخب خلال انتخابات عام 2020”.. واتهمها بمحاولة التأثير في الرأي العام بهدف إلحاق الهزيمة به، والعمل على تقليل عدد الناخبين المصوتين لصالحه.



وأضاف:” إنه طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتدخل الصيني”، مؤكداً أن نتائج التحقيقات المتعلقة باختراق البنية التحتية للانتخابات والعبث بها ستُكشف لاحقاً.



كما أشار ترامب إلى أن عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي حاولوا إخفاء وثائق تتعلق بالتدخل الصيني، وأن معلومات استخباراتية تشير إلى امتلاك كل من الصين وروسيا القدرة على اختراق البيانات الانتخابية الأمريكية.



وأكد ترامب أن إدارته تتخذ إجراءات لتعزيز حماية بيانات الناخبين، داعياً الكونغرس إلى إقرار تشريع يلزم بالتحقق من هوية الناخبين.



وكان ترامب أقال في العاشر من تموز الجاري، آخر مفوضين في لجنة المساعدة الانتخابية، الوكالة الفيدرالية المعنية بدعم نزاهة وإدارة الانتخابات، وذلك قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.