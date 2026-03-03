السفارة الأمريكية في السعودية تحذّر من هجمات إيرانية محتملة على مدينة الظهران

الرياض-سانا

أصدرت السفارة الأمريكية ‌في السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من ⁠احتمال وقوع هجوم صاروخي إيراني أو اعتداء بطائرات مسيرة على مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة في بيان نقلته رويترز: “إن الهجوم قد يستهدف مدينة الظهران، حيث توجد قنصلية أمريكية، ومقر شركة أرامكو ⁠السعودية للنفط”.

وكانت السفارتان الأمريكيتان في السعودية والكويت أعلنتا في وقت سابق اليوم الثلاثاء إغلاقاً مؤقتاً، بعد تعرضهما لهجمات بمسيرات إيرانية ألحقت أضراراً ماديّة خفيفة بالمباني، دون تسجيل إصابات.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.