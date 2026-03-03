بعد تعليقها إنتاج الغاز .. “قطر للطاقة” توقف منتجات البتروكيماويات

شركة قطر للطاقة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “قطر للطاقة” اليوم الثلاثاء، وقف إنتاج بعض منتجاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية، بعد يوم من تعليقها إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إثر اعتداءات إيرانية على منشآتها.

وقالت الشركة عبر منشور على منصة “X”: إنّ “قرار التعليق يشمل مجموعة من المنتجات الحيوية، من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إلى جانب منتجات تحويلية أخرى”.

وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت أمس وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، إثر الاعتداءات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في مدينتي رأس اللفان ومسيعيد.

ويعد هذا القرار الجديد من أكبر شركة لإنتاج الغاز المسال في العالم امتداداً لإجراءات احترازية اتخذتها الشركة في ظل التصعيدات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار الضربات بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أثّر بشكل مباشر على حركة الشحن وسلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة.

