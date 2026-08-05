ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية ما لم يفتح مضيق هرمز قريباً جداً

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران “ستُضرب بقوّة” ما لم يُعد فتح مضيق هرمز “في وقت قريب جداً”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله مساء أمس الثلاثاء خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: “سيُعاد فتح المضيق قريباً جداً، وإلا فإنهم سيتعرّضون لضربة قوية جداً، وعندها سيُفتح المضيق أيضاً”.

وأضاف ترامب: “نجري محادثات جيدة جداً”، مؤكداً أن إيران حريصة على إبرام اتفاق يُنهي أشهراً من الصراع، مشدداً على أن “الشيء الوحيد المهم هو العمل، وهم يريدون التوصل إلى اتفاق.. سنرى ما سيحدث”.

وأفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان، باتت قريبة من التوصّل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم الأربعاء، ونقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم: إن الاتفاق المطروح ينصّ على ترتيبات تمتد لـ60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ستستخدم بموجبه جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرّاً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.

وكان ترامب أعلن الأحد الماضي إلغاء الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على إيران خلال ‏الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القرار يرتبط بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ‏وينهي التهديد النووي الإيراني.‏