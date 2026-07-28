قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي

photo 2026 06 28 19 54 38 1 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي
أرشيفية

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي انطلاقاً من منطقة تل أبو الغيثار.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن دبابتين وآلية عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر ‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‌‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‌‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏

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