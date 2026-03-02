البحرين: مقتل عامل آسيوي واصابة اثنين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الإثنين، اندلاع حريق في سفينة أجنبية تحت الصيانة بمدينة سلمان الصناعية جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه، ما أسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها: إنه جرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن العدوان الإيراني استهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان، وأن الدفاع المدني باشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

بدورها بينت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إجمالي الهجمات العدائية التي تم تدميرها وإسقاطها بنجاح عبر منظوماتها الدفاعية الجوية بلغ 61 صاروخاً و34 طائرة مسيرة.

وتتعرض منذ أمس الأول السبت عدد من دول الخليج العربي بما فيها البحرين، إضافة إلى الأردن وسلطنة عمان، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أوقع ضحايا وإصابات وأضراراً مادية فيها، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.