اليابان تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على زيارة بوتين لجزر متنازع عليها

طوكيو-سانا



استدعت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، سفير روسيا لديها لتقديم احتجاج على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروفو (إيتوروب بالروسية) المتنازع عليها بين البلدين.



وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي عبر منصة “إكس”: “تلقيت نبأ زيارة الرئيس بوتين إلى جزيرة إيتوروفون، إن الأراضي الشمالية، بما فيها جزيرة إيتوروفو، جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية، استناداً إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وتعترض اليابان بشدة على هذه الزيارة”.



وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت في وقت سابق اليوم زيارة بوتين إلى الجزيرة المتنازع عليها بين البلدين، والتي تقع ضمن سلسلة جزر الكوريل بالقرب من جزيرة هوكايدو، وهي جزيرة تقول اليابان إنها تابعة لها.



ويُمثل النزاع حول هذه الجزر العقبة التاريخية التي منعت موسكو وطوكيو من توقيع معاهدة سلام لإنهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم؛ حيث سيطر الاتحاد السوفيتي عليها عام 1945، وتتمسك روسيا بسيادتها عليها كأحد نتائج الحرب ولأهميتها العسكرية كممر دافئ لأسطولها في المحيط الهادئ، بينما تطالب اليابان بأحقيتها التاريخية فيها، وقد تجمدت المفاوضات تماماً عقب فرض طوكيو عقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا عام 2022.

