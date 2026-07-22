الصين تطلق صاروخ “غرافيتي-1” حاملاً تسعة أقمار اصطناعية جديدة

بكين-سانا

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخاً من طراز “غرافيتي-1” يحمل 9 أقمار اصطناعية من المياه قبالة سواحل مدينة شانغهاي شرقي البلاد، في إطار توسعها المتسارع في قطاع الفضاء التجاري.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ التجاري انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، حاملاً تسعة أقمار اصطناعية وضعها في مداراتها المحددة.

وتعد هذه المهمة الرحلة الثانية للصاروخ “غرافيتي-1″، الذي نفذ أول إطلاق له في كانون الثاني 2024.

ويأتي الإطلاق ضمن جهود الصين لزيادة وتيرة إرسال الأقمار الاصطناعية إلى المدار، وتعزيز حضورها في سوق الفضاء التجاري.