الصين تطلق صاروخ “غرافيتي-1” حاملاً تسعة أقمار اصطناعية جديدة

photo 2026 07 22 12 53 46 الصين تطلق صاروخ "غرافيتي-1" حاملاً تسعة أقمار اصطناعية جديدة
مصدر الصورة_شينخوا

بكين-سانا

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخاً من طراز “غرافيتي-1” يحمل 9 أقمار اصطناعية من المياه قبالة سواحل مدينة شانغهاي شرقي البلاد، في إطار توسعها المتسارع في قطاع الفضاء التجاري.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ التجاري انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، حاملاً تسعة أقمار اصطناعية وضعها في مداراتها المحددة.

وتعد هذه المهمة الرحلة الثانية للصاروخ “غرافيتي-1″، الذي نفذ أول إطلاق له في كانون الثاني 2024.

ويأتي الإطلاق ضمن جهود الصين لزيادة وتيرة إرسال الأقمار الاصطناعية إلى المدار، وتعزيز حضورها في سوق الفضاء التجاري.

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