الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن باحترام اتفاقهما التجاري

بروكسل-سانا

طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، اليوم الأحد، باحترام اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على رفع الرسوم الجمركية إثر عرقلة المحكمة العليا الأمريكية سياسته التجارية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها في بيان: إن “الاتفاق يبقى اتفاقاً، وبصفته أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، يتوقع الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة احترام الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك، تماماً كما يحترم الاتحاد الأوروبي التزاماته”.

وطالبت المفوضية بتوضيح كامل للإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا.

وكان ترامب أعلن أمس السبت، رفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10 إلى 15% بأثر فوري، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال جزء كبير من هذه الرسوم.

يذكر أن المحكمة العليا قضت الجمعة الماضية، بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب في التجارة العالمية، ما دفعها إلى إصدار حكم بإلغاء تلك الرسوم.