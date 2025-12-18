تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، عن تحطم طائرة رجال أعمال أثناء هبوطها في مطار بولاية كارولاينا الشمالية، واشتعال النيران فيها.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قولها في بيان: “إن طائرة من طراز (سيسنا C550) تحطمت خلال هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي بالولاية، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها”، فيما لم تسجل بيانات دقيقة حول عدد الضحايا أو الإصابات بين ركاب الطائرة.

من جانبه، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية عن بدء تحقيقات فورية للوقوف على الأسباب التقنية والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام أمريكية فرق الإنقاذ وهي تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في أجزاء الطائرة المتناثرة على مدرج المطار، الذي يُعدُّ مركزاً حيوياً لرحلات الشركات الكبرى وفرق رياضة المحركات (ناسكار).

ويأتي هذا الحادث في سياق تكرار حوادث الطيران الصغير في الولايات المتحدة، حيث لقي شخصان مصرعهما في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي جراء تحطم طائرة مماثلة على طريق رئيسي بولاية ماساتشوستس.

وتعيد واقعة تحطم طائرة “سيسنا” في كارولاينا الشمالية تسليط الضوء على سجل السلامة الخاص بقطاع “الطيران العام” والشركات في الولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ضغوطاً متزايدة لمراجعة بروتوكولات الصيانة وتدريب الطيارين، وخاصة مع تكرار الحوادث المرتبطة بالطائرات الصغيرة ورجال الأعمال خلال العام الأخير.