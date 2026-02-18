الشرطة الأمريكية تحبط محاولة اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إحباط محاولة شاب مسلح اقتحام مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، وقامت باعتقاله.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد شرطة العاصمة مايكل سوليفان قوله في مؤتمر صحفي فجر اليوم: إن شاباً يبلغ 18 عاماً أوقف سيارة مرسيدس رباعية الدفع بالقرب من مبنى الكونغرس، ثم ركض باتجاهه قبل أن يعترضه الضباط ويأمروه بالاستلقاء على الأرض.

وأضاف: إن الشاب كان يحمل بندقية محشوة بالذخيرة، ويرتدي سترة واقية وقفازات، ويحمل خوذة وقناع غاز في السيارة.

وأوضح سوليفان أن الدافع وراء الحادث قيد التحقيق، بما في ذلك ما إذا كان أعضاء الكونغرس هم المستهدفون.

واعتقلت قوات أمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في تشرين الأول الماضي، رجلاً بعدما اصطدمت سيارته بحاجز أمني عند أحد مداخل البيت الأبيض.