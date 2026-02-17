مصرع خمسة أشخاص جراء اندلاع حريق داخل مبنى شمال شرق إسبانيا

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين، جراء اندلاع حريق قرب مدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا شمال شرق إسبانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الإطفاء في المقاطعة قولها في بيان: “إن الحريق اندلع مساء أمس في عليّة مبنى سكني بمدينة مانليو على بُعد حوالي 60 كيلومتراً إلى الشمال من برشلونة”، وتسبّب بوفاة خمسة أشخاص، أحدهم بسكتة قلبية، وإصابة أربعة آخرين”، مضيفة: إن الضحايا مجموعة من الشباب الذين كانوا قد تجمعوا في العلية المخصصة للتخزين.

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات وأسباب الحادثة.

وكان حريقٌ كبيرٌ اندلع في الـ 13من آب الماضي داخل مشفى بمدينة قرطاجنة جنوب شرق إسبانيا، ما أجبر الموظفين على إخلاء جزء من المشفى دون وقوع إصابات.