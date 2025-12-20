البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد الفساد

الدوحة-سانا

أكدت الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ختام أعمال المؤتمر ضرورة اغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنع الفساد ومكافحته، والاستفادة من التقنيات الرقمية، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا أن المشاركين بالمؤتمر أصدروا “إعلان الدوحة 2025” في ختام الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، شددوا فيه على أن “بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود”، لافتين إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظراً لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.

واعتمد المؤتمر أحد عشر قراراً، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، وقراراً حول دور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة.

وقررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.

وفي السياق نفسه، قال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح له: “إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافاً مهماً بتأثير هذه التكنولوجيا، وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد”.

بدوره، دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي، إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الـ 15 إلى الـ 19 من كانون الأول الجاري، بمشاركة 192 دولة بينها سوريا.