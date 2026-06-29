الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة وتحذر من خطورة الأوضاع بالضفة

القدس المحتلة-سانا

شدد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، محذراً في الوقت ذاته من استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الأكبروف قوله اليوم الإثنين في إحاطة قدمها لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو من داخل القدس المحتلة: “على الرغم من قرار وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل ثمانية أشهر، لا تزال غزة تواجه حالة من عدم اليقين العميق ومعاناة إنسانية هائلة”، مجدداً إدانته لاستمرار مجازر الاحتلال الصهيوني التي تسفر عن مقتل وإصابة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ إزاء الدعوات الأخيرة لاستئناف الأعمال العدائية واسعة النطاق في غزة، مؤكداً أن ذلك سيتسبب بعواقب كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها، مجدداً التأكيد على قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وداعياً إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق.

وأشار الأكبروف إلى استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة، وسعيها المستمر لتوسيع نطاق سيطرتها الميدانية، الأمر الذي يعوق العمليات الإنسانية.

وفيما يخص الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أدان الأكبروف التوسع المستمر للمستوطنات الصهيونية وأعمال العنف الممنهجة ضد الفلسطينيين، محذراً من أن هذه الإجراءات تعمل على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتدمّر فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن عنف المستوطنين، والقيود المشددة المفروضة على التنقل، وعمليات هدم المنازل، والعمليات الأمنية المطولة لقوات الاحتلال، تسببت بأكبر أزمة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967.

وفي ختام إحاطته، أدان الأكبروف بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مطالباً حكومة الاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة، مؤكداً التزام المنظمة الدولية بدعم إقامة حل الدولتين.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,058 قتيلاً، و173,488مصاباً، وإلى جانب عدد الضحايا الكبير تتسبب ‏حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع بدمار واسع في البنية التحتية ‌‏والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في ‏الأوضاع ‏الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.‏