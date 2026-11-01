إلقاء القبض على خلية إرهابية لتنظيم “داعش” تورطت بتنفيذ عمليات اغتيال في دير الزور

دمشق-سانا



ألقى جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، مؤلفة من شخصين، إثر متابعة استخباراتية دقيقة.



وذكرت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات بيّنت تورط الموقوفَين في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بالمحافظة، كان آخرها استهداف العنصر في وزارة الدفاع إبراهيم الجاسم بطلق ناري بالقرب من جامع الرشيد في مدينة الميادين.



كما أسفرت العملية عن مصادرة أسلحة وذخائر عُثر عليها داخل مخبأ الخلية.



وتتابع الجهات المختصة تحقيقاتها مع الإرهابيين لكشف ارتباطاتهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة.



وكان جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أحبط في السادس عشر من الشهر الماضي ‏مخططاً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق، كانت خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي تستعد لتنفيذه.



وفي العاشر من الشهر ذاته فككت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” في منطقة الحولة بريف ‏حمص، وتم إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف دور العبادة ودوريات لقوى الأمن الداخلي.‏