متظاهرون في نيويورك يحتشدون دعماً لغزة وللمطالبة بحظر الأسلحة عن إسرائيل

نيويورك-سانا

شارك مئات الأمريكيين في ولاية نيويورك في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء القصف الإسرائيلي على غزة، وفرض حظر أسلحة فوري من الولايات المتحدة على إسرائيل، معتبرين أن دعم إسرائيل المستمر بالسلاح يشجع على الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما طالب المتظاهرون بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بالحرب ضد الفلسطينيين، ووقف الدعم المالي والعسكري الذي يُقدّم لإسرائيل، في محاولة للضغط على الحكومة الأمريكية من أجل حماية المدنيين في غزة.

وشهدت عواصم ومدن في عدد من دول العالم مؤخراً، مظاهرات وفعاليات تضامناً مع الفلسطينيين، وللتنديد بالإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة والمطالبة بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

